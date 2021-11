PM Pedro Marra

Mais de 300 professores aprovados em concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) foram nomeados, na manhã desta terça-feira (16/11), no Palácio do Buriti. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), assinou o decreto durante a cerimônia, no Salão Branco. Os 337 selecionados vão trabalhar na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), na 907 Sul.

Após a assinatura do decreto, Ibaneis Rocha comentou sobre a necessidade de nomear os concursados do cadastro reserva em algumas áreas do serviço público da capital federal.

“Quando chegou para mim o pedido do conselheiro Michel (do TCDF) e do Cláudio Abrantes (deputado distrital), no que diz respeito aos policiais militares, eu disse que tenho que nomear policial, classe médica e tenho que nomear professor. Então vamos fazer um limpa nesses concursos e nomear todos os professores no Distrito Federal”, anuncia o chefe do Executivo local.

Ibaneis citou que o GDF nomeou mais de 3 mil servidores desde o começo da sua gestão. “Eu já disse que vamos fechar o nosso mandato tendo sido o governo que mais nomeou servidores públicos da história do Distrito Federal”, garante.

Presente no evento, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, comentou que a nomeação dos novos servidores vai proporcionar um acréscimo na formação dos profissionais. “Os 337, a partir de hoje, estão em curso de formação continuada para entender como funciona a rede. O que nós queremos é transformá-los em profissionais de excelência, que já tiveram formação inicial e terão formação continuada na Secretaria de Educação”, analisa a chefe da pasta.

Hélvia destaca que a Secretaria de Educação “zerou o banco” dos aprovados em cadastro reserva, e adiantou um novo concurso. “Estamos em processo na Economia para abrir um novo edital de concurso público para novos profissionais de educação”, afirma.

Secretário de Economia, André Clemente cita o aumento do orçamento do DF e dá números: Segundo ele, o mandato do governador Ibaneis começou com um orçamento de R$ 41 bilhões, e atualmente, está com mais de R$ 47 bilhões.

"Esse governo só consegue fazer essas entregas porque trabalhou a economia. Foram mais de R$ 7 bilhões em três anos que ele cresceu, com operações de crédito e recuperação de empresas. Com isso, a receita cresce e temos mais margem para botar pessoal. Estamos recompondo as forças de trabalho que estavam tão deficitárias. Educação é prioridade no nosso governo", detalha Clemente.