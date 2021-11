SIA tem nova pista no Setor de Inflamáveis: Rota da Segurança

RM Rafaela Martins

(crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

Essencial para garantir a segurança em caso de acidentes, a construção da via de ligação do Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), com a marginal da Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG) ficou pronta. Em cerimônia de inauguração realizada nesta quarta-feira (17/11), o Governo do Distrito Federal (GDF)entregou 4km de pista e ciclovia na região.

Para o governador Ibaneis Rocha (MDB), a obra pretende beneficiar trabalhadores locais e mais de 3 mil famílias que residem ali. "É uma obra que era para ter sido feita há pelo menos 20 anos. Com o crescimento da região se tornou quase que obrigatória essa rota de fuga, então estamos aqui ajudando a comunidade e de forma muito segura trazendo esse trabalho para as empresas de transportes que por muito tempo estavam abandonadas", falou Ibaneis.

A construção começou em outubro de 2019, a partir de um convênio firmado entre a Secretaria de Obras e Infraestrutura e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), com repasse de R$ 10,2 milhões para a execução.

No local, foram construídas duas saídas do setor para casos de emergência. Em continuidade às vias já existentes (IN-1 e IN-2), a construção seguiu paralelamente à via férrea até o Conjunto Lúcio Costa, onde se incorporou à marginal da EPTG.

Administração Regional

Presente na cerimônia, a administradora regional do SIA Marcela Barbosa falou sobre a importância da rota. “A gente está em um setor bastante delicado, então é necessário pois tem uma circulação grande de caminhões que armazenam combustíveis, substância inflamável e isso é uma situação de risco. A melhor opção para ter várias saídas é ter essa rota de segurança. Agiliza o processo e o caminho dos veículos”, disse Marcela.

A administradora pontuou que a pavimentação é um ganho não só para o SIA, mas para Brasília como um todo. “A obra ficou pronta em menos de dois anos, então foi muito rápido. Foi necessário desobstruir bastante coisa no caminho, e isso aqui é de extrema importância e segurança para os trabalhadores”, completou.