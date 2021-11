RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante inauguração da Rota da Fuga, localizada no Setor de Inflamáveis, na manhã desta quarta-feira (17/11), o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que o GDF não tem data prevista para iniciar a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 no público com mais de 18 anos.

Além disso, o governador comentou sobre a expectativa do Dia D, neste sábado (20/11). "Esperamos aplicar em torno de 200 mil doses no sábado, para que a gente reduza esse abismo que ainda existe e para poder avançar nas liberações que estão sendo feitas para proteger a população que é o mais importante”, declarou Ibaneis.

O governador revelou que está aguardando novas remessas de imunizantes do Ministério da Saúde para que haja redução da faixa etária apta a receber o reforço. "O Ministério da Saúde não fez programação de entrega de doses por enquanto. Para o Dia D, nos preparamos para quem está precisando da segunda dose (D2), ou aqueles que ainda, por algum motivo, não se vacinaram com a primeira dose (D1). Aguardamos novas remessas”, ressaltou.

Medidas de Segurança

Questionado sobre novas medidas de flexibilização em relação à pandemia do novo coronavírus, Ibaneis Rocha falou que vai passar a estudar mudanças após o Dia D de vacinação.

“Temos que ter segurança para fazer a flexibilização. Por enquanto, tudo o que nós fizemos, somente foi feito com toda segurança e a gente percebe que não tem tido nenhum tipo de aumento no número de casos. Temos dado passos com muita segurança para garantir a saúde da população”, acrescentou.