Todo mundo está a procura de mão de obra, diz diretora do Senac-DF

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Nesta quarta-feira (17/11), a diretora regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF), Karine Câmara, afirmou que há uma grande procura por mão de obra na capital. Segundo ela, por esse motivo, os alunos do Senac-DF costumam finalizar os cursos com empregos ou, pelo menos, propostas de vagas. A declaração foi feita durante o CB Poder — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília.

"Alguns cursos as pessoas já saem empregadas. O curso de gastronomia, por exemplo. Todo mundo está a procura de mão de obra", comentou. Além disso, a diretora afirmou que há um banco de currículos para que os formandos possam ter contato com empresários. "Colocamos os currículos e enviamos para nossa base empresarial. O sistema tem se aproximado muito dos empresários", disse.

Além disso, Karine explicou que a mão de obra especializada é um diferencial no mercado de trabalho. "Estamos vendo o quanto é necessário a mão de obra começar mais especializada, até para se desenvolver melhor na profissão", completou. Para incentivar a formação profissional, o Senac tem cursos de jovens aprendizes, voltados para pessoas a partir de 14 anos, e cursos para pessoas de 60 anos ou mais. "É um projeto novo que queremos implementar no DF", disse.

Acessibilidade

À colunista Samantha Sallum, Karine disse que há cursos acessíveis para todos os gostos. "Temos cursos profissionalizantes que são de menor carga horária para aprender sobre aquela profissão em si. Temos os cursos técnicos com carga horária maior, legislados conforme o Ministério da Educação; e temos cursos de graduação na nossa faculdade de inovação que fica na 913 Sul", disse.

"Estamos sempre lançando novos editais sobre nossos cursos gratuitos, então, fiquem atentos ao nosso site. Para se cadastrar tem que comprovar renda mínima de dois a três salários mínimos", explicou. Segundo ela, no portal do Senac há todas as informações para inscrições.

