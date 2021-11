Pedestre de 43 anos é atropelado por carro e morre na BR-070

CB Correio Braziliense

Um pedestre de 43 anos morreu na tarde desta quarta-feira (17/11), após ser atropelado por um carro, na BR-070. O homem, identificado apenas como Edmilson, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o atropelamento ocorreu na altura do Km 4 da rodovia, por volta das 18h. Os bombeiros prestaram socorro com três viaturas e 10 militares.

Ao chegar ao local do acidente, a equipe encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros, então, deram início aos procedimentos de reanimação cardiopulmonar. No entanto, após 25 minutos de manobras, Edmilson morreu.

O carro, um VW Crossfox branco, era conduzido por um homem identificado apenas como Igor, 41 anos, que permaneceu no local. O motorista não teve ferimentos. Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.

O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também atuou no socorro. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) assumiu a ocorrência e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) compareceu ao local.

Recorrente

Há 10 dias, duas pessoas morreram em um acidente na BR-020. Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta na entrada do Núcleo Rural Córrego Arrozal, em Planaltina. Uma das vítimas atravessava a rodovia e o motociclista não conseguiu evitar o atropelamento.

O homem atingido morreu na hora. O condutor da motocicleta chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Em 30 de outubro, morreu, aos 67 anos, Ivonete Marcelina, idosa que havia sido atropelada por um adolescente de 16 anos em uma faixa de pedestres em Ceilândia cinco dias antes. Ivonete voltava da fisioterapia a pé em Ceilândia e, ao atravessar a faixa de pedestres, foi atingida por um carro.

O veículo era guiado por um jovem de 16 anos, não habilitado. De acordo com a família, o adolescente não prestou socorro, mas ficou em um quiosque próximo ao local do ocorrido.