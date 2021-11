Saiba como assistir ao eclipse lunar mais longo em 580 anos sem sair de casa

CB Correio Braziliense

Eclipse lunar ocorre quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra, em alinhamento com o Sol, o que acontece apenas no período de Lua cheia - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Para aplaudir a majestosa dança dos astros no palco privilegiado do céu do Distrito Federal, não é preciso sair de casa. Nem mesmo a previsão de chuva e tempo fechado para a madrugada desta sexta-feira (19/11) pode impedir a visualização do espetáculo pelos brasilienses.

Isso porque o maior eclipse lunar dos últimos 580 anos, com mais de três horas de duração, será transmitido on-line por plataformas que acompanham o movimento astronômico do sistema solar.

No DF, será possível contemplar o fenômeno entre as 3h15 e as 5h30 da madrugada desta sexta-feira (19/11). O eclipse lunar ocorre quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra, em alinhamento com o Sol, o que acontece apenas no período de Lua cheia. A posição central da Terra entre a estrela e o satélite garante a contemplação do show sem pressa.

Para acompanhar o grande espetáculo natural ao vivo sem sair de casa, o Correio separou quatro canais do YouTube onde será possível assistir à dança dos astros. Confira!