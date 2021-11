PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após pouco mais de um mês, o Distrito Federal registrou aumento simultâneo das médias móveis de casos da covid-19 e de mortes provocadas pela doença. Nesta quinta-feira (18/11), ambas ficaram acima de 15% — limite que define se os números apresentam estabilidade. O indicador referente aos óbitos notificados teve alta de 28,1%, e o de diagnósticos positivos subiu 23,5%, ambos na comparação com o verificado há 14 dias.

A última vez em que, juntas, as médias móveis aumentaram mais de 15% em relação ao resultado de duas semanas antes foi em 7 de outubro. Além disso, nesta quinta-feira (18/11), o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou sete novas mortes provocadas pela doença e mais 120 casos. Com a atualização, o total de óbitos no DF chegou a 10.988, e o de infecções passou de 517 mil.

A taxa de transmissão apresentou leve aumento e ficou em 0,71 — o número indica que cada grupo de 100 pessoas infectadas pode transmitir o vírus para outras 71. A Organização Mundial da Saúde (OMS), estabelece que, se o número for inferior a 1, a propagação da doença tende a amenizar. Na quarta-feira (17/11), o resultado foi igual a 0,7.

Entre as cidades do DF, Ceilândia segue como a mais afetada pela pandemia, com 1,6 mil mortes e 56,1 mil casos confirmados. Taguatinga também ultrapassa os mil óbitos, com 1.058 vítimas, e contabiliza 40 mil infecções pelo vírus. Em Samambaia, 815 moradores morreram por causa da doença, que provocou 27,6 mil diagnósticos positivos. O Plano Piloto, outra região administrativa em destaque no ranking, tem 763 óbitos e 52,1 mil casos.

Os resultados do Distrito Federal são divulgados de segunda a sexta-feira. No entanto, recentemente, a SES-DF anunciou que deixaria de divulgar os boletins diários aos sábados, domingos e feriados. "Tal medida ocorre pela queda de captação dos dados em dias não úteis. Por esse motivo, os laboratórios particulares compilam as informações e as encaminham no dia útil seguinte", informou a pasta.