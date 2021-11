Polícia procura flanelinha que assediou mulher em estacionamento

CB Correio Braziliense

Polícia procura homem foragido por crime de importunação sexual - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta sexta-feira (19/11), a foto do flanelinha foragido Itamar Rodrigues dos Santos, 57 anos. O homem é acusado de cometer crime de importunação sexual contra uma mulher. Segundo a polícia, o assédio aconteceu no estacionamento de um hipermercado, em 3 de novembro.



De acordo com as investigações da 1ª Delegacia de Polícia, o flanelinha costuma frequentar o estacionamento dos hipermercados Extra e Carrefour do Park Shopping, na região do Guará. A Justiça do DF emitiu, nessa quinta-feira (18/11), o mandado de prisão preventiva do acusado.



Para denunciar, a PCDF disponibiliza canais on-line no site oficial e também o Disque-Denúncia (197). A ligação é gratuita e o sigilo absoluto da informação.