DF terá sábado com céu nublado durante Zona de Convergência do Atlântico Sul

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal terá um sábado (20/11) com tempo nublado em alguns momentos do dia, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que estima umidade relativa do ar entre 95% e 60%. A temperatura deve variar entre 18ºC e 26ºC, com chances de rajadas de vento.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, por volta das 8h45, chovia na região do Paranoá, Planaltina e em Formosa (GO), Entorno do DF. Segundo o especialista, este tempo chuvoso e nublado tem influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, chamada de Zacas.

“É uma faixa de nuvem que se estende da Amazônia, cruza o Centro-Oeste até o Oceano Atlântico. É um sistema comum nesta época do ano de chuva. Em qualquer local dela (faixa), pode chover muito”, destaca.

Olívio esclarece que as saídas de sol devem ser “tímidas” ao longo do dia. “A gente está com esse buraquinho de sol entre as nuvens. Mas o tempo vai ser nublado, com curtos períodos. Então, timidamente o sol pode aparecer em algum momento. Mas, na imagem de satélite, o DF está todo coberto por nuvens”, explica.

Segundo o meteorologista, a zona de convergência, que causa tempo chuvoso e nublado, perdura até a próxima segunda-feira (22/11). “É um dos principais sistemas meteorológicos que temos. Pode dar até alguma trovoada em alguns momentos”, comenta Olívio.

Até a manhã deste sábado, duas regiões encontram-se tecnicamente acima do volume de chuva esperado para o mês de novembro, que é de 226,8mm. São elas as estações do Sudoeste, que abrange o Plano Piloto, com 218,4mm, e a de Brazlândia, que está com 218,2mm.

“Se pegamos o desvio padrão na estatística, valor médio esperado, e o desvio para mais ou para menos, tecnicamente, nessas duas estações, atingimos a climatologia, mesmo estando ligeiramente abaixo”, finaliza Olívio Bahia.