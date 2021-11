Advogado Délio Lins e Silva Júnior é reeleito presidente da OAB-DF

CM Cibele Moreira

O criminalista Délio Lins e Silva Júnior - (crédito: Alexandre Motta/Divulgação)

O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Délio Lins e Silva Junior, reelegeu-se ao cargo, neste domingo (21/11). A Chapa 20 recebeu 41% dos votos contabilizados, e a eleição define os representantes que comandarão a entidade pelo triênio 2022—2024. Apesar do resultado, os cinco grupos inscritos para concorrer seguem em estado sub judice. A condição ficou definida após pedidos de avaliação da situação de candidatos que se autodeclararam pardos ou negros.

Cabeça da chapa Avança + OAB, o advogado de 44 anos estava licenciado da função de presidente para concorrer às eleições e será reconduzido ao cargo caso não haja impugnação do resultado. Formado em direito, com mestrado e doutorado em ciências criminais, Délio Lins resumiu que a nova gestão será marcada pela eficiência.

Ao lado dele, integram a Chapa 20 os seguintes advogados: Lenda Tariana, na vice-presidência; Paulo Maurício Braz Siqueira como secretário-geral; Roberta Batista de Queiroz, na função de secretária-geral adjunta; e Rafael Teixeira Martins como diretor tesoureiro.

Formato híbrido



O pleito contou com a participação de 38.578 advogados, que votaram de forma híbrida: pela internet — o que ocorreu pela primeira vez, devido à pandemia da covid-19 — e em quatro pontos montados em diferentes partes do Distrito Federal.

Os eleitores que optaram pela votação presencial visitaram os seguintes endereços: IDP, na 607 Sul; Quadra 14 do Setor de Expansão Econômica de Sobradinho; Quadra 1 do Setor Norte do Gama; e QI 10 do Setor de Indústria de Taguatinga Norte.

