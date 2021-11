Casais ensaiam para o casamento comunitário; cerimônia ocorrerá neste domingo

JE Júlia Eleutério *G *Bernardo Guerra

Quarenta e três casais participaram o ensaio - (crédito: Ed Alves/CB)

Para os casais que vão participar do casamento comunitário, a hora de subir no altar está cada vez mais perto. Aguardando pela sonhada cerimônia, os noivos ensaiaram na manhã desta quarta-feira (24/11). Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), nesta edição, 50 casais foram contemplados. No entanto, 43 casais vão participar da evento. A festa será no Museu da República neste domingo (28/11) e haverá transmissão ao vivo pelas redes da Sejus.



Juntos há três anos, os atendentes Emanuel Venâncio, 25 anos, e Iane Caroline Almeida, 21, contam que estão empolgados para o grande dia. “A gente tentou na edição anterior, mas não conseguiu. Agora, tentamos de novo, nos perdemos na hora da inscrição, só que deu tudo certo e estamos aqui”, comemora a noiva. “Estou ansioso demais”, destaca o noivo. Moradores do Recanto das Emas, eles são pais de um bebê de oito meses e cuidam juntos do filho de 4 anos de um relacionamento anterior de Iane.

Mais casamentos



Uma pesquisa indicou que os brasilienses estão se casando mais neste ano, em comparação com 2020. Os dados são da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen). Os números mostram que houve um crescimento de 44,6% nos casamentos civis no Distrito Federal, entre janeiro e outubro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. A associação aponta que os cartórios da capital do país tiveram 17.292 registros nos 10 primeiros meses de 2021 e 11.953 matrimônios no mesmo intervalo em 2020.

