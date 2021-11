Por causa da chuva, CEB abre comportas do Lago Paranoá

RN Renata Nagashima

As comportas da Barragem do Lago Paranoá abriram, na manhã desta quarta-feira (24/11), para a manutenção da cota máxima do espelho d'água, para evitar o transbordamento. Ao ser liberado, o recurso natural volta para o Rio Paranoá, sem desperdício. Segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB), a abertura se deu por causa do grande nível de chuva que caiu na última segunda-feira (23/11).

A primeira comporta abriu às 12h02, a segunda às 12h05. Cerca de 10cm das comportas ficaram abertos até amanhã à tarde. O diretor geral da CEB, Eduardo Roriz, explicou que serão necessárias, pelo menos, 18h para liberar os 6cm de água da última chuva. "Em quatro horas foram 6cm de água e não podemos liberar isso de uma vez por causa da segurança de quem mora na beira do rio. Vamos liberando aos poucos e, se não chover mais, vamos fechar amanhã a tarde”, disse Roriz, ao Correio.

Segurança

De acordo com a CEB, o procedimento é previsto no Plano de Segurança da Barragem. A ação exige um trabalho integrado entre a companhia de energia, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Para a segurança da população ribeirinha, a sirene e o alerta foram acionados durante a manhã, para que os moradores saíssem do caminho da água. Além do alerta, também foram enviados avisos por SMS, para evitar acidentes.

A Defesa Civil e os demais órgãos pedem aos cidadãos que evitem ficar na margem do rio durante o procedimento e, após, devem procurar um lugar mais alto e longe do curso d'água.