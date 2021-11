Enxame de abelhas ataca jardineiro que podava árvore na 111 Sul

CB Correio Braziliense

Área da ocorrência foi isolada pelas guarnições presentes no local e um perímetro de segurança foi delimitado - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta quarta-feira (24), uma ocorrência envolvendo um ataque de abelhas na SQS 111, em frente ao Bloco E. O acidente, que aconteceu por volta das 15h35, deixou o jardineiro Vanilson Rodrigues, 44, ferido, com várias picadas e dores nos locais atingidos.

Segundo o CBMDF, o ataque aconteceu enquanto o profissional operava uma máquina de cortar grama e podava uma árvore, quando atingiu o coqueiro onde a colmeia de abelhas se estava. Por conta dos edemas, Vanilson precisou ser levado à UPA do Núcleo Bandeirante. Ele não apresentou nenhuma alteração respiratória ou cardíaca, que são sintomas graves após picadas de abelha.

A área da ocorrência foi isolada pelos militares, e um perímetro de segurança foi delimitado, impedindo que outras pessoas e animais passassem pelo local. De acordo com os bombeiros, no início da noite, as abelhas se dispersaram, possibilitando o fechamento da ocorrência.

Orientações

Em situações semelhantes, as dicas do CBMDF incluem: