Servidor da Secretaria de Saúde morre horas depois de ser homenageado

CB Correio Braziliense

Anastácio Francisco Aguiar faleceu na tarde desta quarta-feira vítima de câncer - (crédito: SES-DF/Divulgação)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) lamentou na tarde desta quinta-feira (25/11) o falecimento do servidor Anastácio Francisco Aguiar. Motorista do Núcleo de Transportes do Hospital Regional de Samambaia (HRSam) há anos, ele lutava contra um câncer, mas acabou não resistindo.

Poucas horas antes de falecer, Anastácio recebeu uma grande homenagem de seus companheiros de trabalho. Ao ligarem para o servidor, que estava internado no hospital, os colegas mostraram a ele uma placa com seu nome colocada no jardim do hospital. Segundo a pasta, o motorista cuidava voluntariamente do local e dedicava-se ao plantio de árvores.

O motorista viu a bela demonstração de respeito e agradeceu aos colegas. De acordo com a secretaria, Anastácio era querido por todos a sua volta e será sempre lembrado como um excelente profissional. "Seu amor pela natureza tornou o mundo um lugar melhor, a sua ausência é dolorosa para todos nós”, lamentou a pasta em nota. A Secretaria de Saúde manifestou suas condolências a todos os familiares e amigos neste momento de tristeza.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)