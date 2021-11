Taxa de transmissão da covid-19 aumenta pelo segundo dia seguido

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Pelo segundo dia seguido, o Distrito Federal registrou alta na taxa de transmissão da covid-19. A Secretaria de Saúde do DF (SES) registrou, nesta quinta-feira (25/11), o índice de 0,81. Na quarta-feira (24/11), o indicador estava em 0,80. O número mais recente mostra que cada grupo de 100 pessoas pode infectar outras 81 na capital.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o controle da pandemia pode ser medido pela taxa. Se for maior do que 1, a crise tende a avançar. Caso fique abaixo da média, a situação apresenta estabilidade.

A média móvel de casos ficou em 103,20, com diminuição de 38,7% na comparação com 14 dias atrás. No mesmo período de comparação, o indicador de mortes encontra-se em 6,40, tendo queda de quase 22%.

A SES-DF ainda registrou sete mortes por complicações da doença, todas da capital federal — de 24 de outubro a 24 de novembro —, o que totaliza 11.020 vítimas. Entre os óbitos recentes, seis pessoas tinham comorbidade. A pasta calculou mais 85 diagnósticos positivos do novo coronavírus. No total, o DF conta com 517,5 mil casos.

Entre os mais de 11 mil óbitos, 9,3 mil tinha algum tipo de comorbidade; cerca de 6,8 mil possuíam cardiopatia; 4,1 mil eram diagnosticados com distúrbios metabólicos; e 1,7 mil eram obesos. Mais de 930 sofriam de nefropatia e 746 eram imunossuprimidos.