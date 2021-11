EH Edis Henrique Peres

Devedores podem fazer a renegociação digital ou presencialmente -

A 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome pretende oferecer descontos de até 99% em renegociação de dívidas da população. De acordo com a empresa, atualmente, o Distrito Federal possui mais de 1,1 milhão de inadimplentes, sendo que 935 mil pessoas enfrentam dificuldades para conseguir crédito, segundo um levantamento realizado em outubro.

Desde o dia 3 de novembro, o Feirão oferece a oportunidade de renegociar as dívidas pelos canais digitais da Serasa. Para quem prefere o atendimento presencial, o serviço começou a ser disponibilizado na última terça-feira (23/11) e dura até dezembro. Na avaliação da gerente de marketing da Serasa, Nathalia Dirani, o Feirão é uma oportunidade, devido ao número recorde de parceiros e pontos físicos para renegociação anunciados em todo o Brasil.

“Queremos que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação e que possamos assim democratizar as condições do feirão para pessoas que encontram dificuldades para fechar o acordo, de forma digital, ou para aqueles que preferem renegociar suas dívidas presencialmente”, avalia.

Outro diferencial do Feirão é o “auxílio dívida”, que pagará R$50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$200, seja em uma ou várias dívidas somadas, através do aplicativo, até o dia 30 deste mês.

Aline Sanchez, coordenadora de produtos da Serasa, pontua que as condições especiais do Feirão são um grande atrativo. “Temos parcelamentos em até 72 vezes, é uma chance do brasileiro ter parcelas que cabem no bolso. Todas essas condições vão variando de acordo com o que foi pré-estabelecido pelo credor da dívida. Além dos pontos fixos de acesso e das tendas espalhadas em algumas capitais brasileiras, é possível consultar nas agências dos Correios, pagando uma taxa de R$3,60”, conta.

Documentos

O atendimento acontece sem a necessidade de agendamento, com a apresentação de um documento oficial com foto e a renegociação pode ser feita apenas pela pessoa portadora do documento e da dívida. O uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus é obrigatório.

Nas agências do Correios parceiras, as consultas podem ser feitas, com o documento original com foto, pagando a taxa de R$3,60.

Saiba Mais:

Atendimento Presencial

Venâncio Shopping: Ed Venâncio 2000 Bloco B60 - Sala 239, 241 e 242 — Asa Sul, SCS Quadra 8

Canais digitais:

Aplicativo serasa

Site: feiraolimpanome.com.br

Contato: 0800 591 1222

Data: até 5 de dezembro