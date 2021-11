‘A Polícia Militar do DF não é bolsonarista’, afirma comandante da corporação

AI Ana Isabel Mansur

Para o coronel, a PMDF é uma "polícia de Estado, com valores que devem ser representados como instituição pública." - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Na análise do coronel Márcio Cavalcante Vasconcelos, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação da capital não é bolsonarista. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (29/11) à jornalista Ana Maria Campos, durante o CB.Poder, programa do Correio em parceria com a TV Brasília.

Refletindo acerca da atuação da PMDF durante as manifestações de 7 de Setembro, o coronel afirmou que a situação foi a mais “emblemática e simbólica” desde que assumiu o comando da corporação, em 5 de abril. Márcio Vasconcelos destacou a relação de conhecimento que mantém com os movimentos sociais e os diálogos que vinham sendo mantidos entre as lideranças das manifestações e as forças de segurança do DF.

“Vínhamos construindo uma tratativa de como seria a dinâmica no dia. Acabamos tendo, na véspera, uma tentativa de descumprir o acordo feito com as lideranças, que culminou na invasão parcial (da Esplanada dos Ministérios). Se não tivéssemos feito as barreiras de contenção até a altura do Itamaraty, a consequência poderia ter sido diferente”, avaliou o comandante.

Política

Em relação ao suposto apoio da PMDF ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que já revelou apreço pela corporação em declarações, o coronel justificou que a polícia do DF é “formada por pessoas, que têm as suas convicções políticas independente da farda que vestem. Como instituição, não podemos afirmar (que é bolsonarista), de jeito nenhum”, defendeu.

Para o coronel, a PMDF é uma "polícia de Estado, com valores que devem ser representados como instituição pública.” O comandante acredita que a corporação tem se pautado “pela legalidade e respeito ao cidadão.” “Atuamos como a polícia sempre atuou, independente do momento político, de partidos ou movimentos no poder, sejam de esquerda ou direita. Vamos sempre respeitar o direito de se manifestar, que é constitucional, e atuar dentro dos limites da legalidade”, defendeu.

