"Tinha um coração imenso", diz amigo de motociclista morto por motorista bêbado

EH Edis Henrique Peres

Fábio Freire Pontes morreu após ser atingido por um motorista bêbado que dirigia na contramão em Taguatinga - (crédito: Reprodução)

A família Pontes tenta lidar com a dor da perda repentina de Fábio Freire Pontes, 38 anos. No último domingo (28/11), o pai de família pegou sua moto e saiu de sua casa com destino ao posto São Roque, no SOF Norte, onde trabalhava como frentista. Entretanto, no meio do caminho, em Taguatinga no Setor C Sul, ele foi atingido por um motorista bêbado que trafegava na contramão. Fábio morreu no local.

Murillo Muniz, 25 anos, morador de Planaltina-DF e colega de trabalho da vítima, detalha que recebeu a notícia da morte do amigo em choque. “Quando a esposa dele me ligou, eu imaginei que ela diria que ele estava no hospital. Mas ela me contou que ele não resistiu”. Murillo destaca que Fábio era prestativo e empenhado em ajudar os colegas. “Quando alguém tinha algum prejuízo, ele era o primeiro a propor alguma vaquinha, ele era disposto a ajudar as pessoas, era um cara que sempre teve um coração imenso”, pontua.

Pai de dois filhos, um menino e uma menina de 9 meses de idade, Fábio se dedicava muito à família. “Ele sempre quis muito ter uma filha. E agora vai deixando uma filha tão pequenininha. A menina não vai ter a oportunidade de conhecer o paizão que ela tinha, quem era o paizão dela. Por isso fica essa dor, o Fábio era um cara incrível”, assegura.

Homenagem

A equipe de reportagem visitou o posto em que Fábio trabalhava, no SOF Norte. Em homenagem, os funcionários estavam com um fitilho preto grampeado no uniforme, em sinal de luto pela perda do companheiro. Gerente de vendas do posto, Geraldo Matos lamentou a morte de Fábio, que além de funcionário exemplar, era um amigo.

“Ele era sempre pontual, fazia tudo certinho e na hora, era muito prestativo. No próximo ano, já estava programando uma viagem com a família. Ele queria crescer, era cheio de sonhos. Estava se dedicando a crescer profissionalmente, queria alavancar o trabalho da esposa também, que mexe com bolos. Ele fazia tudo pela família”, conta.

Geraldo afirma que Fábio fará muita falta. “Ele trabalhava aqui há mais de cinco anos. A gente só pede que seja feita justiça, que as leis sejam cumpridas e de forma rígida, porque, amanhã, outra vida pode ser perdida”, salienta.

O velório de Fábio será nesta segunda-feira às 15h, em Taguatinga. Para homenageá-lo, os amigos organizaram uma carreata, com faixas e pedidos de justiça. Jeferson Gomes Pereira, 31 anos, estoquista e morador de Ceilândia, é um dos organizadores. Ainda muito abalado, conseguiu dizer poucas palavras: “O Fábio fará muita falta, era como se fosse um irmão”, finaliza.