Mutirão para consertar estragos causados pela chuva tem início no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início, na manhã desta quinta-feira (12/1), ao mutirão de manutenção nas vias e ações de tapa-buracos em Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr-do-Sol. Ao todo, serão 90 dias de ações intensificadas para recuperar as regiões que sofreram com as fortes chuvas.

A governadora em exercício Celina Leão (PP), que esteve na Praça da Bíblia, em Ceilândia, para o lançamento das ações, destacou que o GDF está trabalhando em prol da comunidade e que a ouvidoria recebe as reclamações da população. "Foi detectado que essa cidade realmente precisava de um mutirão de reparos e é isso que nós estamos fazendo. O governo está trabalhando muito para atender à expectativa da população", pontuou, ressaltando que outras cidades também serão atendidas pelo mutirão.

Segundo a Novacap, serão realizados serviços de terraplanagem, limpeza das bacias de contenção de águas pluviais, desobstrução e reparos nas tampas das bocas de lobo, manutenção de vias não pavimentadas, retirada de entulho e lixo verde, sinalização viária horizontal e vertical, manutenção das redes de água e de esgoto, manutenção das redes de iluminação pública, poda e roçagem, fresagem de calçadas, entre outros reparos de acordo com a necessidade de cada região.

A operação tapa-buracos busca nivelar os chamados “buracos panelas”, que são os maiores causadores de acidentes nas vias, gerando prejuízos, segundo a Novacap. A Companhia estima gastar cerca de 20 toneladas por dia na recuperação asfáltica.

O mutirão contará com a colaboração da Novacap, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Departamentk de Trânsito do DF (Detran-DF), CEB, CAESB, DF legal, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e Secretaria de Obras.

Confira os serviços por região:

Pôr do Sol/ Sol nascente:

Terraplanagem;

Poda e roçagem Tapa buraco;

Limpeza das bacias de contenção de água pluvial;

Limpeza de boca de lobo;

Manutenção de vias não pavimentadas;

Retirada de entulho e lixo verde;

Sinalização viária horizontal e vertical;

Manutenção da rede de água e de esgoto;

Manutenção da rede de iluminação pública

Taguatinga:

Tapa buraco;

Limpeza de boca de lobo;

Poda e roçagem;

Fresagem de Calçadas;

Limpeza de parques;

Retirada de entulho e lixo verde;

Sinalização viária horizontal e vertical;

Manutenção da rede de água e de esgoto;

Manutenção da rede de iluminação pública

Ceilândia:

Tapa buraco Limpeza e desobstrução de bocas de lobo

Troca e reparo de tampas de concreto

Retirada de entulho e lixo verde

Sinalização viária horizontal e vertical

Manutenção da rede de água e de esgoto

Manutenção da rede de iluminação pública.

Atendimento expresso

Além do fornecimento da massa asfáltica, a Novacap realiza o Atendimento Expresso, um serviço de recuperação do asfalto em caráter emergencial que é realizado em locais específicos de grande circulação (e com maiores riscos de acidentes) como vias comerciais, setores hospitalares, setores bancários, entre outros.

Este é um atendimento realizado com equipamentos diferenciados, uma vez que esses locais geralmente não têm acesso para caminhões e compactadores.

