Idoso e motociclista morrem após colisão entre carroça e motocicleta, em Samambaia

Um homem de 65 anos morreu na manhã de domingo (8/1) após sua carroça colidir com uma motocicleta, na BR 060, em Samambaia. O motociclista, que não teve idade informada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente ocorreu por volta das 6h40.

O idoso chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital de Base, mas morreu durante o atendimento.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), até a manhã desta quinta-feira (12/1) nenhum familiar das vítimas compareceu à 32ª DP (Samambaia), que investiga o caso.

