Ônibus com 30 passageiros tomba na BR-040; cinco pessoas ficaram feridas

Um ônibus tombou na BR-040, na altura de Valparaíso, no Entorno do DF, por causa da forte chuva que ocorreu na quarta-feira (11/1). Cinco pessoas tiveram ferimentos leves. Os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo liberados em seguida. As informações são da TV Brasília.

A empresa Catedral, responsável pelo ônibus, disse que o tombamento do veículo se deu por causa da pista molhada. Na quarta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o Distrito Federal segue em alerta amarelo por causa da possibilidade de chuvas intensas.

Recomendações de segurança em caso de chuvas intensas

Não utilize equipamentos elétricos;

Evite tomar banho durante a tempestade;

Não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica;

Evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia;

Mantenha-se sempre calçado;

Antes da tempestade desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Em caso de tempestade com raios, procure abrigo;

Não se exponha à chuva;

Não se abrigue embaixo de árvores;

Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica;

O interior do carro é um local isolado e seguro.



Fonte: Defesa Civil*

