Moradores de rua roubam carro e mantém motorista em cárcere dentro de barraco

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, nesta segunda-feira (22/5), um homem que era mantido em cárcere privado dentro de uma barraca na Asa Norte. A vítima teve o carro roubado por dois moradores de rua e foi levado a uma invasão onde ficam usuários de drogas na Quadra 910. A dupla foi presa.

O caso ocorreu por volta das 8h30, quando os policiais militares viram dois moradores de rua em um Nivus produto de roubo/furto. A dupla estacionou o veículo próximo à invasão e tirou, do porta-malas, uma bicicleta. Os policiais abordaram os suspeitos e levaram os dois à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Na delegacia, os PMs foram informados de que o carro pertencia a um homem dado como desaparecido desde sábado (20/5). As equipes, então, retornaram às barracas e encontraram a vítima em cativeiro. À polícia, o rapaz disse que era ameaçado constantemente e que tentou fugir, mas que os criminosos usaram um cachorro para impedir. O animal chegou a morder a perna do homem. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

