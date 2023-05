Tempo seco: umidade pode chegar a 25% nesta terça-feira (23/5)

JE Júlia Eleutério

Com a proximidade do inverno, os brasilienses já sentem a mudança climática desta época do ano. Os dias começam frios e, no decorrer do período, as temperaturas se elevam e a umidade cai. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar pode chegar a 25% no Distrito Federal, nesta terça-feira (23/5). Já os termômetros devem marcar máxima de 28°C na parte da tarde.

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos destaca que o tempo no DF está começando a ter as características do inverno brasiliense. “O outono é uma estação de transição, então é comum termos esse tempo que remete ao inverno: seco e amplitude térmica”, comenta.

Sobre a amplitude térmica, a especialista se refere a diferença de temperatura ao longo do dia. Na madrugada e de manhã, os termômetros registraram 12°C de mínima na região do Gama e a umidade ficou em torno de 85%. Com o passar das horas, as temperaturas sobem devido a radiação.

De acordo com Andrea, o DF está sob influência de uma massa de ar frio e seco. O dia terá poucas nuvens com névoa seca na parte da tarde. “Sem previsão de chuva e a tendência é que continue assim durante a semana”, pontua. A última chuva registrada nas estações do Inmet foi dia 13 de maio.

A meteorologista também ressalta que a questão da sensação térmica pode ser menor do que a registrada nos termômetros devido ao vento pela manhã, assim como a sensação pode ser de maior calor na parte da tarde por conta da baixa umidade. “Cuidados com a hidratação e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia”, recomenda Andrea.



