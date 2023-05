PG Pablo Giovanni; Júlia Eleutério

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O major da Polícia Militar do DF Flávio Silvestre de Alencar foi um dos alvos de mandado de prisão preventiva da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal contra suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (23/5). Além do major, outro policial militar também teve o mandado de prisão expedido. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos.



A operação da PF, que está na 12ª fase, tem como intuito identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos em Brasília quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a PF, os suspeitos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.