Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Sobradinho

NG Naum Giló

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, em Sobradinho, nesta quinta-feira (6/7). A vítima, uma pessoa em situação de rua, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Sobradinho.

Uma equipe da Polícia Militar (PMDF) fazia uma patrulha na Quadra 7 quando avistou movimentação em um estabelecimento comercial. Ao chegar ao local, os militares do Grupo Tático Operacional de Sobradinho (GTOp 23) se depararam com um homem armado com uma faca.

Os policiais foram informados que ele, também em situação de rua, havia esfaqueado um desafeto. Os envolvidos têm antecedentes criminais pelos crimes de uso e porte de substâncias entorpecentes, Lei Maria da Penha, roubo e furto.

O suspeito do crime foi conduzido para a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

