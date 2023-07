Trânsito na Esplanada é interditado para a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

CB Correio Braziliense

A 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ ocorre neste domingo (9/7) a partir das 14h. O evento vai modificar o trânsito na Esplanada dos Ministérios e os condutores devem ficar atentos. A concentração dos participantes será na Avenida José Sarney, com deslocamento previsto para às 16h. Durante a movimentação, o trânsito será fechado e reaberto, à medida que o público passar. Portanto, não haverá fechamento completo da Esplanada.

Os participantes seguirão pela via N1, sentido Rodoviária do Plano Piloto, passando pelo Eixo Ibero-americano (antiga Funarte) e seguirão até o Museu da República, pela via S1, para finalização do evento. A polícia militar (PMDF) acompanhará toda movimentação para garantir a segurança dos participantes.

Quem for de carro ao evento, poderá utilizar o estacionamento da plataforma superior da Rodoviária, dos ministérios e anexos, setores bancário, de autarquia e comercial Sul e Norte.

Caminhada pela Liberdade

A Esplanada estará bem movimentada neste domingo (9/7), a Caminhada pela Liberdade também ocorrerá no espaço com concentração na Avenida José Sarney, a partir das 8h. Há previsão de interdição nas vias de ligação entre a S1 e a N1 para a realização do evento.

