Colisão entre caminhões deixa motorista gravemente ferido na DF-180

JE Júlia Eleutério

(crédito: CBMDF)

Um motorista de 36 anos ficou gravemente ferido e preso às ferragens após o caminhão que dirigia colidir com uma carreta na DF-180. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (8/7). O outro condutor teve um corte na testa e escoriações pelo corpo, sendo transportado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).



Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência de um acidente ocorrido na rotatória que liga a DF-180 com a DF-190 na alça de acesso com saída para Ceilândia. No local, as equipes de socorro encontraram uma carreta Scania de cor vermelha e um caminhão tipo betoneira de cor branca.

A carreta trafegava no sentido Ceilândia e era conduzida por um homem de 48 anos. Segundo informações dos bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo. O caminhão então tombou e colidiu frontalmente com o carro tipo betoneira, que era conduzido por um homem de de 36 anos, que trafegava no sentido BR 060.

Com a batida, o motorista da betoneira ficou preso às ferragens. A equipe de salvamento fez o resgate e os socorristas prestaram o atendimento. De acordo com os militares, o condutor apresentava fraturas nas duas pernas e uma laceração na perna direita, além de suspeita de traumatismo cranioencefálico e fraturas nas costelas. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia.

Já o condutor da carreta Scania caminhava no local do acidente na hora que o socorro chegou. Ele foi atendido pela equipe e estava com um corte na testa e escoriações pelo corpo. Assim como o motorista da betoneira, ele foi transportado para a mesma unidade de saúde.

A Polícia Militar do DF ficou responsável pelo gerenciamento do trânsito no local. O Corpo de Bombeiros empregou cinco viaturas e 23 militares para atender a ocorrência.







Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.