Deputado Fábio Félix troca votos com noivo neste sábado (8/7)

MS Mariana Saraiva

O deputado distrital Fábio Felix (PSol) trocou votos com o noivo, o designer Leonardo Domiciano durante preparação para o casamento no cartório, marcado para a próxima quarta-feira (12/7). O relacionamento com Leonardo começou em 2017 e, em 2019, Fábio foi pedido em casamento.

O momento romântico aconteceu um dia antes da parada do orgulho LGBTQIAPN+, que ocorre neste domingo (9/7). Fábio é o primeiro deputado distrital declarado homoafetivo da Câmara Legislativa do DF. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa e militante da bandeira LGBTQIAPN+.

Ao se declarar para Leonardo, o deputado chorou e emocionou os presentes. "A gente aprendeu juntinho a sarar os traumas de outras relações, e a curar as dores do dia a dia. Não tenho dúvidas que além de apaixonados, somos grandes amigos", disse em meio a lágrimas.

Fábio Felix ressaltou os momentos que viveu com Leonardo, entre as vitorias e desafios profissionais. "Em meio a um mundo com homofobia tão feroz que a gente ainda enfrenta, os olhares de estranhamento, os medos de sofrer qualquer violência na rua nunca nos abateram. Vamos viver nosso amor, com tudo que merecemos”, disse Fábio, diante do noivo.

