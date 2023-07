Vídeo: Lobo-guará é resgatado em residência de Brazlândia

MS Mariana Saraiva

(crédito: Polícia Ambiental/Divulgação)

Um lobo-guará foi resgatado, em Brazlândia, na manhã deste sábado (8/7) pela Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. O animal estava na área de serviço de uma residência da região administrativa. Em seguida, ele foi devolvido ao habitat natural.

No vídeo, é possível ver o lobinho bastante assustado. Os militares colocam o mamífero dentro de uma gaiola e o levam para uma área de savana. De acordo com a corporação, lobo-guará pode ser visto no Cerrado nos fins de tarde e, principalmente, no período noturno. Por causa desse hábito, é comum ele atravessar estradas e muitas vezes, ser atropelado ou acabar encurralado em residências próximas à mata.



Vejo o lobo sendo devolvido a natureza:

