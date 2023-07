Homem é executado em acerto de contas, em Samambaia Sul

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem foi assassinado na tarde deste sábado (8/7), em Samambaia Sul. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMDF), tudo indica que a vítima foi assassinado em um acerto de contas. A Investigação será feita pela Polícia Civil (PCDF).

Os agentes da corporação foram acionados às 14h30 para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, os militares se depararam com o homem já morto. A cena do crime vai passar por perícia.

