Acidente na ponte Jk deixa trânsito congestionado neste sábado (8/7)

MS Mariana Saraiva

(crédito: Aída Rodrigues)

Um acidente envolvendo dois veículos dificultou o tráfego de carros na noite deste sábado (8/7), na altura da ponte JK, sentido Lago Sul. O Corpo de Bombeiros (CBMDF)foi acionado para prestar os primeiros socorros.

De acordo com a CBMDF três pessoas precisaram ser transportadas para o hospital, com ferimentos leves. E a causa do extenso congestionamento, são os carros envolvidos, que esperam para serem retirados do local pelos órgãos controladores de trânsito.

Veja o congestionamento:



