Quem é Maria Brechane, estudante de 19 anos eleita a nova Miss Brasil

CS Cecília Sóter

(crédito: Reprodução/Instagram @mari_brechane)

A gaúcha Maria Brechane, de 19 anos, foi coroada Miss Universo Brasil neste sábado (8/7). Com a vitória, ela representará o país no Miss Universo, em dezembro, em El Salvador.

Natural do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Maria Eduarda Ribeiro Brechane é a 15ª representante do estado a levar o título.

Além de modelo, profissão que segue desde os 13 anos, a miss é estudante de jornalismo e acumula mais de 35 mil seguidores no Instagram, onde se descreve também como atriz, poliglota, ativista educacional e fluente em libras.



Ela revelou que começou a treinar para ser modelo aos 10 anos inspirada pela boneca Barbie. "A Barbie queria ser princesa. Então, ela colocou uma pilha de livros na cabeça para melhorar a postura. E eu queria ser Miss. Então, todo dia eu adicionava um livro", contou aos seguidores no Instagram.

Nas redes sociais, Maria Eduarda compartilha a preparação para o Miss Brasil e a rotina com campanhas publicitárias e atuação em projetos sociais.

Aos 15 anos, se tornou voluntária do primeiro projeto social, o Cultuando O que É Nosso, no qual, atualmente, palestra sobre história, cultura e tradição de sua cidade. "Isso faz muita diferença e tem um impacto muito grande na vida de toda uma sociedade. Quando você trabalha com essas questões, tem a oportunidade de tirar crianças da rua, inspirá-las a tentarem algo novo", explicou ao jornal Zero Hora.

Em abril, ela explicou como surgiu a vontade de participar do concurso. “Como sou modelo, me preparo há muitos anos. Mas, quando fiz 18, aflorou essa vontade de ser miss, porque é uma voz, uma personalidade que inspira, e, como comunicadora, me cativa muito todo esse universo e o poder que ele tem na sociedade”, disse nas redes sociais.

Durante a entrevista para a seletiva do concurso, Maria contou que sente que precisa provar que é merecedora do prêmio por ser nova, mas sabe que é capaz de conquistar a coroa mundial. “Vejo que preciso me provar mais que outras candidatas por ter apenas 19 anos, mas isso não interfere. Sempre estudei muito e há dois anos isso se intensificou ainda mais", disse em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.