Vídeo: Cascavel é resgatada em residência no Gama

Uma Cascavel é capturada pela polícia ambiental na tarde deste domingo (9/7), na quadra 2 do Setor Leste do Gama. A cobra foi encontrada na garagem da residência e os moradores acionaram o resgate.

O resgate foi um sucesso e a cascavel será devolvida ao seu habitat. De acordo com o portal do Instituto Butantan, a cascavel possui um veneno bastante tóxico, atacando os músculos e o sistema nervoso. A picada pode causar a sensação de formigamento ou dor no local, geralmente sem lesão ou inchaço muito evidente.

A vítima da picada pode apresentar dificuldade de manter os olhos abertos, visão turva ou dupla, dificuldade de fala, dores musculares generalizadas e urina escura. É muito importante que o acidentado por cascavel procure atendimento médico o mais rápido possível para que receba o tratamento com o soro antiofídico específico.

Veja o momento do resgate:

