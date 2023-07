Preso por tentativa de homicídio, homem recebeu R$ 2 mil pelo crime

JE Júlia Eleutério

(crédito: Gordon Johnson/Pixabay )

Um homem foi preso por tentativa de homicídio no Riacho Fundo 2, nesta segunda-feira (10/7). O autor confessou para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que recebeu cerca de R$ 2 mil para cometer o crime. A mandante também foi presa. A vítima esfaqueada foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Por volta das 18h30, a polícia recebeu a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada em uma parada de ônibus na quadra QC 3 do Riacho Fundo 2. Por meio de uma testemunha no local, os militares do 28º Batalhão (Riacho Fundo) conseguiram identificar e localizar o suspeito do crime em um supermercado nas proximidades.

O autor foi preso e, de acordo com a PMDF, confessou ter recebido R$ 2 mil para matar a vítima. Durante as investigações, a polícia descobriu que uma mulher, que tinha desavenças com a vítima, era a mandante do crime. A suspeita foi localizada e detida graças às informações fornecidas pela família da mulher esfaqueada.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada para o HRC. Ela apresentava lesões de faca na barriga, no braço e nas costas. Ela relatou ter sido atacada por um homem desconhecido que fugiu logo após o ataque.



A mandante e o autor das facadas foram levados à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo). Os aparelhos celulares de ambos foram apreendidos, mas a faca utilizada no crime não foi localizada. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.



