Seco e quente, DF terá máxima de 30°C e umidade em 25% nesta quarta

Apesar do tempo frio pela manhã, as temperaturas devem subir nesta quarta-feira (12/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia promete ser quente e seco no Distrito Federal: os termômetros podem atingir 30°C à tarde. No período, a umidade relativa do ar cai e pode chegar a 25%.

O meteorologista do Inmet Olívio Bahia destaca que o tempo é bem parecido com o visto nos dias anteriores. “Predomínio de sol durante o dia e com algumas nuvens. Sem muita alteração, talvez um pouco mais de nebulosidade, mas não altera o padrão de tempo quente e com a umidade baixa”, pontua.

Em relação às temperaturas mínimas, o Inmet registrou 11°C na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. No entanto, nas áreas do Plano Piloto e de Brazlândia, os marcadores nos termômetros não caíram tanto, com 14°C e 18°C, respectivamente. “Há uma variação de temperatura dependendo da localização”, comenta Olívio.

Ainda pela manhã, o Inmet registrou umidade máxima de 90%. “A mínima no meio da tarde pode bater a casa dos 25%”, ressalta o meteorologista, acrescentando que a umidade não está em níveis tão críticos ainda, apesar das pessoas já estarem sentindo o tempo seco. “O mês de junho nesse ano foi ligeiramente menos seco, já deveria estar dando mais dias com umidade mais baixa”, avalia.

Para o fim de semana, Olívio indica que há possibilidade de uma queda nas temperaturas, mas sem grandes alterações.

