DF registra mínima de 8,9°C nesta manhã; máxima deve chegar a 30°C

Os brasilienses amanheceram com o frio típico desta época do ano, na manhã desta terça-feira (11/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 8,9°C na região de Planaltina. No entanto, o instituto destaca a amplitude térmica para o período, com a temperatura máxima podendo chegar a 30°C.



Meteorologia do Inmet, Jeane Lima pontua que não há chances de chuvas e muitas mudanças em relação aos dias anteriores. “Predomínio de sol com poucas nuvens ao longo do dia”, comenta. No Distrito Federal, o último registro de chuva foi no dia 17 de junho.

Além da amplitude térmica no decorrer do dia, também há variação na umidade relativa do ar. Pela manhã, quando as temperaturas estão mais baixas, o Inmet marcou 85% de umidade. Enquanto para o período da tarde com os termômetros mais elevados, a previsão é de 20%. “O DF ainda está sob influência de uma massa de ar seco”, avalia Jeane.

No último sábado (8/7), a capital registrou o dia mais frio do ano, com 6,8°C em Planaltina. No dia anterior, a mesma região já havia quebrado o recorde com 7,5°C.

A Defesa Civil faz as seguintes orientações à população neste período:

Tenha especial atenção com crianças, idosos e pessoas doentes.

Mantenha-se agasalhado. Proteja também as extremidades do corpo, use toucas e luvas.

Beba bastante líquido.

Evite manter os ambientes muito fechados. Mantenha sua casa e local de trabalho limpos e arejados.

Previna-se contra doenças respiratórias.

Procure agasalhar seu animal de estimação. Considere o uso de roupas de proteção. Abrigue-o em relação ao vento. Forre adequadamente o local de dormir.

Seja solidário. Doe agasalhos e cobertores para quem precisa. Carregue, se possível, esse material no carro. Encontrando alguém em situação de vulnerabilidade, faça a sua parte.

Se precisar permanecer ao ar livre, proteja-se do vento.

Em caso de necessidade, acione os serviços de emergência.



