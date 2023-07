Traficante é preso em posse de spray de pimenta usada por forças de segurança

DD Darcianne Diogo

Homem foi preso em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (12/7), um homem de 21 anos acusado de tráfico de drogas. Em posse do suspeito, os policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) encontraram ainda um spray de pimenta utilizado por integrantes das forças de segurança.

O acusado vinha sendo monitorado pelas equipes. Os policiais perceberam uma movimentação intensa típica de tráfico de drogas na Quadra 9 do Condomínio Pinheiros, no Sol Nascente. Os agentes flagraram o momento em que o homem escondia cocaína perto do portão de casa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram duas porções de cocaína e maconha. De acordo com o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva, na casa do traficante foram apreendidas mais porções de cocaína, maconha e balança de precisão. “Para a surpresa dos policiais, localizamos um frasco de spray de pimenta, utilizado por integrantes de forças policiais”, completou. À polícia, o preso alegou que havia adquirido o produto com um morador de rua.

O traficante foi autuado em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse de gás asfixiante e foi encaminhado à carceragem da PCDF. Já o usuário de drogas preso na operação assinou um termo circunstanciado e foi liberado.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.