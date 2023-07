"Queremos que empresa honre contrato que firmou", diz secretária de Saúde

CS Carlos Silva*

A greve dos profissionais responsáveis pela produção de alimentos para o Hospital de Base de Brasília e o Hospital de Santa Maria (copeiras e cozinheiras) foi tema do CB.Poder — parceria entre Correio Braziliense e TV Brasília — de ontem. À jornalista Ana Maria Campos, a secretária de Saúde do DF, médica Lucilene Florêncio, falou sobre as medidas que estão sendo adotadas para lidar com a crise, como redistribuição de servidores, principalmente da área de nutrição, para auxiliar unidades com falta de mão de obra.

A titular da pasta afirmou que os repasses de recursos para a empresa terceirizada responsável pelos trabalhadores que estão em greve são feitos regularmente (eles pararam as atividades por atraso no pagamento dos salários). E deixou claro: o Governo do Distrito Federal (GDF) busca o diálogo, mas quer o cumprimento de todas as cláusulas do contrato firmado pela empresa e vai usar os meios jurídicos cabíveis para isso.

Uma questão que está em discussão hoje é a greve das cozinheiras do Hospital de Base. Esse problema está resolvido?

Nós da Secretaria de Saúde e o pessoal do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) temos acompanhado juntos essa situação. Temos uma empresa que está no segundo ano de contrato (que dura 24 meses e finda agora no dia 30 de julho). Desde o início, tivemos algumas intercorrências, mas o que temos a dizer é que o Iges-DF e a Secretaria de Saúde têm feito os repasses e não temos passivos com a empresa. Esse repasse tem sido feito regularmente, inclusive algumas antecipações. Esperamos que haja o pagamento das copeiras e dos cozinheiros para que eles retornem.

Está faltando alimentação no hospital?

Não. Hoje pela manhã, tivemos realmente uma ausência de colaboradores da empresa, tanto no Hospital de Base quanto no Hospital de Santa Maria. No Hospital de Base o quantitativo de colaboradores foi em torno de 40%; no Hospital de Santa Maria, cerca de 20%. O Hospital do Gama disponibilizou servidores do setor de nutrição (nutricionistas, técnicos e cozinheiros) ao Hospital de Santa Maria para fazer todo esse preparo e a entrega do alimento para as nossas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que também são ligadas ao Iges-DF. São 13 UPAs.

Como está sendo executada essa operação?

As unidades de saúde da região Central e Norte do DF são abastecidas pelo Hospital de Base. E as da região Sul, por alimentos preparados e distribuídos pelo Hospital de Santa Maria, com a ajuda do Hospital do Gama. Mas a Secretaria de Saúde tem uma rede robusta e solidificada. Temos várias empresas que prestam serviço nos outros hospitais da Saúde do DF. Estamos prontos para prestar apoio para que em nenhum momento nosso cidadão fique sem atendimento.

Quem faz esse serviço de fornecimento de alimentação aos hospitais?

Temos quatro empresas da parte da Secretaria de Saúde, e uma empresa que atende a rede do Iges-DF. Estamos com chamamento aberto e no próximo dia 22 teremos a abertura para propostas. Vamos aguardar quais serão as empresas que prestarão esse serviço. Obviamente, até o dia 30 de julho a empresa tem um compromisso conosco. Estamos buscando o diálogo e os meios jurídicos para o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

A questão de pessoal é sempre um problema na Saúde, certo? Como estão os concursos públicos?

Temos um concurso que está na fase de inscrição, para técnicos em enfermagem. Existem algumas categorias com cadastro reserva, como médicos, odontólogos, enfermeiros, generalistas, farmacêuticos e administradores. Também há uma série de categorias que têm um concurso vigente, para o qual podemos chamar, caso haja necessidade. Temos ainda um processo em fase final na Secretaria de Planejamento, para chamar os servidores tornados sem efeito (aqueles que nós convocamos e não tomaram posse).

Uma portaria permite que servidores da Saúde lotados no Iges-DF possam escolher onde ficar. Quando termina?

No final de agosto. Isto permitirá que os servidores decidam se querem voltar para a Secretaria.

