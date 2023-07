DF tem manhã gelada de 10ºC, mas vai esquentar na tarde desta sexta

JE Júlia Eleutério

Brasília amanheceu nebulosa e com temperaturas gélidas nesta sexta - (crédito: Ed Alves/CB)

Para os brasilienses que acordaram cedo nesta sexta-feira (14/7), a manhã estava gelada e o céu foi escondido por muitas nuvens no Distrito Federal. No entanto, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros vão subir no decorrer do dia. A temperatura mínima registrada na capital foi de 10°C, na região de Águas Emendadas, enquanto a máxima pode atingir 29°C.

Meteorologista do Inmet, Jeane Lima ressalta que as pessoas podem ter uma percepção de que está mais frio por conta da ventania. “Devido a esse vento um pouco mais intenso, a sensação térmica fica mais baixa e nosso corpo sente que está mais frio, mas já tivemos esse registro de temperatura em outros dias”, comenta.

Além disso, a especialista destaca o aumento da nebulosidade nesta manhã. “Mesmo com mais nuvens, não há previsão de chuva”, pontua. O último registro de chuva no DF foi no último dia 17 de junho. Já a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 90%.

Jeane explica ainda que a sexta mais nebulosa e com mais ventos pela manhã se dá pela passagem de uma frente fria nos estados do Mato Grosso e de Goiás. “Esse sistema acaba influenciando um pouco e trazendo essa nebulosidade maior”, enfatiza.

Para o fim de semana, a meteorologista avalia que terá predomínio de sol, como o visto nos dias anteriores. “As temperaturas máximas devem ficar entre 29°C e 30°C, enquanto a mínima será de 13°C ou 14°C”, destaca.

A Defesa Civil também emitiu alerta sobre a situação e listou cuidados a serem tomados para evitar problemas com o frio intenso. Confira:

Tenha especial atenção com crianças, idosos e pessoas doentes;

Mantenha-se agasalhado. Proteja também as extremidades do corpo, use toucas e luvas;

Beba bastante líquidos;

Evite manter os ambientes muito fechados. Mantenha sua casa e local de trabalho limpos e arejados. Previna-se contra doenças respiratórias.

Procure agasalhar seu animal de estimação. Considere o uso de roupas de proteção. Abrigue o em relação ao vento. Forre adequadamente o local de dormir;

Se precisar permanecer ao ar livre, proteja-se do vento;

Em caso de necessidade, acione os serviços de emergência.



