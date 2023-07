Após frio de manhã, brasiliense curte tarde ensolarada no Parque da Cidade

IB Isabela Berrogain

12/07/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Esportes. Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Parque da Cidade. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após enfrentar uma madrugada gelada, os brasilienses recorreram a opções ao ar livre para aproveitar o fim de semana de sol na capital. Uma das alternativas mais procuradas foi o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, que recebe, durante o período de férias, atividades esportivas, culturais e de entretenimento.

Durante a manhã e a tarde deste sábado (15/7), o Estacionamento 12 foi um dos pontos mais movimentados do parque. Isso porque o local virou casa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP), principal competição do calendário da modalidade do país e um dos maiores eventos esportivos nacionais. O campeonato, que começou na última quarta (12), e vai até o domingo (16), reúne atletas das categorias Sub 19, Top 12 e Aberto.

João Alberto Santos, de 60 anos, foi um dos que decidiram prestigiar o esporte. “Hoje, vim até aqui para reviver a magia do vôlei de praia”, conta o morador da Asa Norte. “Eu já frequento o Parque há muito tempo. Eu pratico esportes, sou ciclista e jogo vôlei também, então aqui é como se fosse um quintal de casa para mim.” Para João, o Parque da Cidade é um dos principais pontos de lazer da cidade atualmente. “É um lugar que virou cartão-postal de Brasília. Nós que moramos aqui há algum tempo sabemos disso, sabemos que aqui iremos encontrar bons eventos. O Parque é o lugar ideal para curtir.”

Além do esporte, o período de férias foi um dos grandes incentivos que levaram os brasilienses ao refúgio natural no início do fim de semana. Fernanda Libório, por exemplo, foi levar o filho de 3 anos para brincar no parque Ana Lídia, que compõe o Parque da Cidade. “É a segunda vez que venho aqui. Eu moro em Brasília há sete anos, mas só pude vir agora. Aproveitei que estou de férias e vim trazer meu filho”, relata a mulher de 28 anos.

