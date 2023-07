Três pessoas ficam feridas em acidente na DF 180, neste sábado (15)

LB Laezia Bezerra

Acidente na DF 180, região de Brazlândia, deixa três pessoas feridas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente ocorrido neste sábado (15/7), na DF 180, em frente ao restaurante Pamonha Mineira, na região de Brazlândia, deixou três pessoas feridas, entre elas, uma criança de 9 anos. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para socorro às vítimas. Quatro viaturas e 13 militares participaram da ocorrência.

De acordo com os bombeiros, a colisão foi entre uma motocicleta e um carro Fiat Idea, de cor preta, conduzido pela senhora M.F.G, idade não informada, que não se feriu no acidente.

L.F.S, de 22 anos, condutor da motocicleta Bonneville, de cor preta, foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), pelo Samu. Ele estava consciente e orientado, porém com várias escoriações pelo corpo e apresentando suspeita de fratura na mandíbula.

A garupa da moto, L.A.M.F, de 19, foi atendida e transportada pelos socorristas para o HRC consciente e orientada, sentindo dores na região do tórax, abdômen e na virilha direita. Também apresentava escoriações na mão direita.

Um menino de 9 anos, passageiro do automóvel ficou ferido e apresentava edema na cabeça. Ele foi atendido e também transportado pelos bombeiros para o (HRC). Durante o socorro às vítimas, a via foi totalmente interditada causando engarrafamento no local.

