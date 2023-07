Caminhão desgovernado colide com casa em construção no Lago Sul

CB Correio Braziliense

O condutor não conseguiu reduzir a velocidade, só parando após se chocar com a parede da edificação e atingir um pilar metálico na construção - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente assustou os moradores da QL 24 do Lago Sul, na manhã desta terça-feira (18/7). Um caminhão de entregas perdeu o freio e colidiu com a fachada de um imóvel em construção.

O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. O homem de 27 anos explicou que o veículo teve defeito nos freios na descida da rua. O condutor não conseguiu reduzir a velocidade, só parando após se chocar com a parede da edificação e atingir um pilar metálico na construção.

No momento do acidente, não havia trabalhadores na obra, então, apesar do susto, ninguém se feriu. O engenheiro responsável providenciou o escoramento da estrutura, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis danos provocados.

Até o momento, não há informações do que motivou a perda dos freios do veículo.



