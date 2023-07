Maioria dos pedestres utiliza as passagens subterrâneas do Eixão, diz pesquisa

CB Correio Braziliense

Novacap afirma que faz reparos pontuais nas passagens e o SLU diz que limpeza é feita nas imediações - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

De acordo com o levantamento, 94% dos entrevistados utilizam as travessias subterrâneas para atravessar os Eixos Rodoviários Leste e Oeste, mais conhecido como Eixão0. A pesquisa contabilizou 25.147 pessoas que fizeram a travessia dos dois eixos entre novembro e dezembro de 2021. Desse contingente, 5.407 foram entrevistadas.

Com o objetivo de traçar o perfil e as motivações dos usuários das passagens subterrâneas, a pesquisa "Travessias do Eixão" foi realizada peloInstituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), com a parceria de colaboradores da Universidade de Brasília (UnB) e da Associação Andar a Pé — o Movimento da Gente.

Nos Eixinhos L e W, 58,82% e 73,52% dos entrevistados utilizam as passagens, respectivamente. Somente na 115/215 Norte, 55,5% das pessoas preferem atravessar pela via. Os usuários são majoritariamente pedestres, 97%, e as mulheres representam 57,63%.

Nas 22 passagens subterrâneas (incluindo as seis integradas com o metrô) e na superficial da 116/216 Norte foram identificadas as travessias mais e menos utilizadas, os horários de maior e menor movimento e onde os usuários têm o hábito de atravessar sozinhos ou em grupo.

As travessias do metrô na Asa Sul atraem um volume maior de usuários do que todas as demais juntas, contabilizando 13.410 mil. Entre as demais travessias subterrâneas, a quantidade de usuários é maior quando próximas aos pontos de atração de trabalhadores, como por exemplo os setores Bancário e Hospitalar Sul. Em todas as travessias, o horário de pico é entre 7h e 9h e das 15h às 17h.

