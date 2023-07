Gueto lab abre bolsas para estudantes de escola pública fazerem escalada

HD Helena Dornelas

O projeto Gueto lab abiu vagas de bolsas para crianças de escola pública para a prática de escalada, parkour e circo. As bolsas são regidas por um edital que tem como objetivo alcançar crianças matriculadas em escolas públicas, em especial, crianças negras, indígenas e de baixa renda.

Atualmente mais de 79 alunos de escola pública já participaram do projeto. De acordo com Mariana Costa, fundadora do projeto, a ideia de ter mais critérios para a seleção é para chegar exatamente naqueles que não podem pagar pelas aulas. "Percebemos que embora os alunos que participaram fossem oriundos de escola pública, eles conseguiriam acessar aquele espaço ainda que sem o incentivo da bolsa. Por isso nós tentamos criar critérios que nos possibilitassem alcançar o objetivo inicial de dar acesso e gerar inclusão para grupos a margem da prática de esportes em Brasília", explica.

O Gueto Lab, foi pensado em 2021 em um encontro de escaladores negros do cerrado. "Dentro deste espaço, e compartilhando nossas histórias e como começamos a escalar, entendemos que existiram vários obstáculos para que a gente ingressasse no esporte. Desde o alto custo do esporte, até aspectos como a dificuldade de se inserir na comunidade da escalada. Dentro desses diálogos pensamos na existência de iniciativas que pudessem mitigar esse acesso e tornar o esporte mais democrático e inclusivo", explica Mariana.

O Projeto Social tem duas modalidades, o contra turno ao longo da semana e as atividades de sábado, ambas incluem a prática de parkour, circo e escalada.

As bolsas são disponibilizadas pela UBT Escalada em parceria com a Gueto Lab, pelo projeto UBT Kids. São 12 bolsas integrais para alunos de escola pública entre 6 e 12 anos anos. Dessas, quatro bolsas são para o contra turno escolar vespertino ou matutino, uma bolsa contra turno com 50% de desconto na mensalidade e oito bolsas para o fim de semana quinzenal com atividades das 14h30 às 17h30.

A principio a bolsa tem a duração de dois ciclos escolares, podendo ser prorrogada por tempo igual. As atividades irão ocorrer na Academia UBT Escalada, localizada no endereço St. de Grandes Áreas Norte SGAN 604, Asa Norte Clube de Vizinhança - Asa Norte. As inscrições podem ser feitas por formulário on-line até 20 de julho.

