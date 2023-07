Jovem é encontrado após desaparecer na mata durante pescaria no DF

EF Eduardo Fernandes

Jovem de 19 anos é encontrado pelo CBMDF na manhã deste sábado (22/7) - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Após buscas na manhã deste sábado (22/7), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o jovem de 19 anos que desapareceu durante uma pescaria com o pai em um ribeirão, nas imediações da Fazenda Dois Irmãos, região da Fercal, em Sobradinho.

As guarnições se deslocaram para a ocorrência por volta das 7h. De acordo com os bombeiros, a vítima conseguiu enviar a localização de onde estava via celular. Chegando próximo do local, as equipes, com uso de apitos, fizeram comunicação com o jovem, que gritava para que os bombeiros conseguissem escutá-lo.

Os militares encontraram a vítima duas horas depois do início das buscas. Ele estava a aproximadamente dois quilômetros de distância do ponto de partida de procura dos militares. Depois de ser atendido e avaliado pelos socorristas, o jovem estava ileso, reclamando somente de frio e de fome. Ele, agora, será cuidado pelos familiares.

O caso

O jovem desapareceu nesta sexta-feira (21/7), enquanto pescava em um ribeirão, nas imediações da Fazenda Dois Irmãos, na área da Fercal, em Sobradinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima se perdeu na mata após o pai, que o acompanhava, sair para procurar um local melhor para pescar.



O Corpo de Bombeiros chegou no local por volta das 19h55. O pai contou ter retornado ao ponto onde ambos estavam quatro horas após a saída. No entanto, percebeu que o filho já não estava mais no local. O homem fez uma breve busca nos arredores, até que resolveu solicitar apoio da corporação.