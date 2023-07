Veículo pega fogo na Asa Norte e assusta moradores

MF Mila Ferreira

Veículo incendiado na Asa Norte - (crédito: CBMDF)

Um automóvel pegou fogo, na manhã deste domingo (23/4), na quadra residencial 309 Norte, em Brasília. Ninguém se feriu no incidente, mas o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou ser mobilizado para apagar o fogo, que atingiu o carro modelo Chrysler.

O CBMDF atendeu à ocorrência empregando três viaturas e 13 militares. O motorista do carro, um homem de 61 anos identificado como M.V.M., não se feriu. Os bombeiros iniciaram o combate às chamas imediatamente após a chegada ao local , evitando que o incêndio consumisse totalmente o veículo e impedindo que a fumaça atingisse prédios vizinhos.

Este foi o segundo registro de veículo incendiado, neste fim de semana, em Brasília. Na noite deste sábado (22/7), outro carro, também de passeio, pegou fogo na saída norte de Brasília, na via paralela à DF-007, em frente à floricultura, próximo ao balão do Torto. O incidente não deixou vítimas, mas congestionou o trânsito e deslocou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao local.