Bolsonaro marca presença no Capital Moto Week, neste domingo (23/7)

MF Mila Ferreira

Jair Bolsonaro marca presença no Capital Moto Week - (crédito: Reprodução: Redes sociais)

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), compareceu, na tarde deste domingo (23/7), ao Parque de Exposições Granja do Torto para prestigiar o Capital Moto Week, festival que acontece anualmente em Brasília e reúne motociclistas de todo o Brasil. O evento conta com shows de rock e atrações diversas. Bolsonaro chegou ao local acompanhado de seguranças e foi recebido por admiradores sob gritos de "mito".

Vídeo postado nas redes sociais do ex-presidente mostra Bolsonaro transitando pelo evento enquanto admiradores o seguiam e pediam foto (veja abaixo). Esta não é a primeira vez que Jair Bolsonaro marca presença em eventos que reúnem motociclistas.

Capital Moto Week

Conhecido como maior Festival de motociclistas e rock da América Latina, o Capital Moto Week terá mais de 100 shows nos 10 dias de programação, com público estimado de 800 mil pessoas e 350 mil motos. O evento ocorre até 29 de julho, no Parque de Exposições Granja do Torto.