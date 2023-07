Veículos derrapam e saem da pista após derramamento de óleo na BR 020

CB Correio Braziliense

As equipes dos Bombeiros contiveram o rastro de óleo deixado na via com terra e serragem - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um derramamento de óleo provocou grande susto nos condutores de veículos que passaram pela BR 020 — antes da ponte do Rio Pipiripau, sentido Formosa (GO) —, na manhã desta segunda-feira (24/7). O resultado foi derrrapagem de vários carros, sendo que alguns deles saíram da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), foram três veículos, no total, que perderam o controle em função da situação da via. O condutor de uma motocicleta Yamaha XTZ teve alguns ferimentos na perna esquerda, mas foi encontrado consciente, orientado e estável. O motociclista de 40 anos recebeu cuidados ainda no local, mas recusou ser transporte até o hospital.

Outro veículo que saiu da pista foi um Jeep Renegade. A motorista, de 33 anos, e o passageiro que estava com ela, ficaram ilesos, embora muito assustados.

Mas no caso do motorista de um Fiat Fiorino não houve a mesma sorte. O homem, de 35 anos, perdeu o controle do veículo, que tombou no acostamento da via, após a ponte. Ele estava consciente e orientado, mas relatou dores no ombro esquerdo e foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP) para uma avaliação detalhada. Veja como ficou o veículo:



As equipes do Corpo de Bombeiros contiveram o rastro de óleo deixado na via com terra e serragem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que cuidou da área após a ação do CBMDF, a suspeita é de que o material tenha sido lançado por um caminhão que transitou por lá recentemente e apresentou defeito mecânico.