Assaltante aborda motorista em carro e atira três vezes; vítima não se feriu

Darcianne Diogo

Criminoso foi preso preventivamente pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 19 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) depois de tentar matar um motorista a tiros durante um assalto no Setor M Norte, em Taguatinga (veja o vídeo abaixo). O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelos investigadores da 17ª Delegacia de Polícia, nesta quinta-feira (17/8).

Imagens do circuito interno de segurança colhidas pela polícia gravaram o momento em que o autor foge logo após cometer a tentativa de latrocínio, na noite de 24 de julho. De acordo com o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, armado, o autor abordou a vítima que estava dentro do carro e anunciou o assalto.

Ele efetuou três disparos em direção ao motorista e ao veículo. Felizmente, a vítima não foi atingida com nenhum tiro. Nas câmeras, o criminoso aparece correndo. Ele vai até um beco e troca de roupas. Uma série de denúncias anônimas possibilitaram a identificação do suspeito. “Trata-se de indivíduo de alta periculosidade que já havia se envolvido em outro roubo de veículo na região do Guará após a tentativa de latrocínio e, agora, segue recolhido no sistema prisional de DF”, pontuou o delegado.