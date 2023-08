Vítima de acidente é furtada enquanto era socorrida por bombeiros no DF

Darcianne Diogo

Câmera flagrou mulher escolhendo produtos na drogaria para pagar com cartão da vítima - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma jovem de 19 anos foi furtada enquanto era socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros, após sofrer um acidente de moto na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), nesta quinta-feira (17/8). Os suspeitos do crime são marido e mulher que acompanhavam o atendimento junto a outras testemunhas. Os dois foram presos pela Polícia Militar (PMDF).

A jovem pilotava a moto, quando colidiu com um carro. Mesmo com ferimentos leves, ela precisou ser atendida pelos socorristas. Neste momento, o casal furtou uma sacola com os pertences da vítima. Segundo a PMDF, no momento em que era atendida, a motorista recebeu uma notificação pelo celular referente a uma compra efetuada em uma drogaria do Núcleo Bandeirante.

Os militares se deslocaram ao estabelecimento e, com a ajuda dos atendentes da loja, tiveram acesso às câmeras de segurança. As imagens obtidas pelo Correio mostram a mulher escolhendo produtos na prateleira. O casal foi localizado e preso em flagrante pela PMDF. Eles foram levados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e devem responder por furto qualificado.